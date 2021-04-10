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كركوك وأربيل .. مصرع ثلاثة عمال وجرح آخرين بسقوط جدار وإصابات بليغة بحادث ثانٍ

Category: أمـن

Date: 2021-04-10T11:47:06+0000
كركوك وأربيل .. مصرع ثلاثة عمال وجرح آخرين بسقوط جدار وإصابات بليغة بحادث ثانٍ

شفق نيوز/ أُصيب ثلاثة أشخاص بجروح بليغة اليوم السبت بحادث سير وقع في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم مديرية شرطة المرور في اربيل فاضل حاجي في بيان اليوم، إن الحادث وقع في الساعة 11:35 قبل ظهر اليوم على طريق أربيل - شقلاوة بين عجلتين خصوصيتين أحدهما نوع "نيسان سني"، والأخرى "أوبترا".

وأضاف أن الحادث نجم عنه إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بليغة نقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج إضافة إلى أضرار مادية فادحة لحقت بالعجلتين.

من جهته قال مصدر طبي في محافظة كركوك لوكالة شفق نيوز، إن ( ٣ عمال ) توفوا وأصيب آخرون ثر انهيار جدار في مبنى قيد الإنشاء بسبب خطأ المهندس المشرف.

ووفقا للمصدر فإن العمال من سكنة حي العروبة في كركوك، وهم متزوجون ولديهم اطفال اضافة الى ان اعمارهم تتراوح بين 20 - 25 عاما.

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