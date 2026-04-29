كركوك وديالى.. مقتل امرأة إثر خلاف عائلي واعتقال قاتل صاحب صيرفة خلال عملية سطو مسلح

شفق نيوز - كركوك / ديالى

أفاد مصدر أمني مطلع، يوم الأربعاء، بمقتل امرأة إثر تعرضها للطعن بآلة حادة داخل إحدى قرى ناحية "التون كوبري" شمالي محافظة كركوك، جراء خلافات عائلية سابقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم شرطة الدبس/ مركز شرطة ألتون كوبري، فرضت طوقاً أمنياً على محل الحادث، وفتحت تحقيقاً فورياً في مقتل المرأة داخل قرية (سربير) التابعة للناحية، بعد تعرضها لطعنات بسكين أودت بحياتها في الحال".

وأشار المصدر إلى أن "الإجراءات القانونية مستمرة بحق المتسبب بالجريمة، مع تنفيذ ملاحقة أمنية لتقديمه إلى القضاء بموجب الأوامر القانونية الصادرة بحقه".

وفي جانب آخر، نفذت قوات شرطة محافظة ديالى عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على قاتل صاحب الصيرفة في قرية (الزهيرات)، بعد ارتكابه الجريمة في الأسبوع الماضي.

يُشار إلى أن مسلحاً نفذ يوم الإثنين، 13 من شهر نيسان الجاري، عملية سطو على مكتب للصيرفة وأشهر سلاحه بوجه صاحبه مطالباً إياه بملء كيس بالأموال، إلا أن الضحية حاول مقاومته بعدما استل مسدساً كان بحوزته، ما دفع المهاجم إلى إطلاق النار عليه وقتله في الحال.