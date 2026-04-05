كركوك وديالى.. عصابة تسرق 5 ملايين دينار والأمن يكشف جريمة قتل غامضة

شفق نيوز- كركوك/ ديالى

أقدم مسلحان، مساء يوم الاحد، على تنفيذ عملية سطو استهدفت مكتباً للصيرفة في منطقة ساحة الاحتفالات وسط مدينة كركوك، حيث تمكنا من الاستيلاء على مبلغ مالي يُقدر بـ5 ملايين دينار.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن المسلحين نفذا العملية بسرعة مستخدمين سيارة من نوع "نيسان صني"، قبل أن يلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة فور إتمام السرقة.

وأضاف أن القوات الأمنية باشرت بإجراءات التحقيق وجمع المعلومات، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة في محيط الحادث، في محاولة لتحديد هوية الجناة وتعقبهم.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه المدينة استقراراً نسبياً، ما يسلط الضوء على أهمية تشديد الإجراءات الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

وفي ديالى، تمكنت مفارز قيادة شرطة من كشف جريمة قتل غامضة راحت ضحيتها امرأة في قضاء المقدادية، وإلقاء القبض على متهمين اثنين خلال ثلاث ساعات فقط من وقوع الحادث.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تفاصيل الجريمة تعود إلى قيام المتهم الرئيسي باستدراج زوجته إلى منطقة زراعية نائية بعيداً عن أنظار المارة، بعد أن أعد مسبقاً أدوات الجريمة، حيث استخدم أكياس نفايات لخنقها نتيجة خلافات شخصية، قبل أن يتخلص من الجثة برميها على أحد الطرق الزراعية في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وتضليل الجهات الأمنية".

وأضاف البيان، أن "المتهم استعان بعجلة تعود لشخص آخر (المتهم الثاني)، والتي شكّلت خيطاً مهماً قاد إلى كشف ملابسات الجريمة".

وأشار إلى "تشكيل فريق عمل أمني متخصص ضم قسم الجرائم وخلية الصقور الاستخبارية وقسم استخبارات ومكافحة إرهاب المقدادية، حيث باشر الفريق بإجراءات دقيقة ومكثفة أسفرت عن تحديد مسار المتهم وإحباط محاولته الفرار باتجاه العاصمة بغداد".

ووفقاً للبيان، فقد تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي خلال ثلاث ساعات، إلى جانب القبض على صاحب العجلة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون.