كركوك وديالى.. القبض على عدد من عناصر داعش وتدمير مضافاتهم

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بالقبض على عناصر بتنظيم داعش وتدمير مضافات لهم بعمليتين منفصلتين في كركوك وديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عملية عسكرية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في جبال حمرين قرب حقول عجيل وعلاس، وتمكنت خلالها من تدمير مضافات داعش".

وأضاف أن "العملية نفذت على خلفية معلومات استخبارية عن وجود مواقع للتنظيم الإرهابي في أطراف حقول النفط في صلاح الدين".

وفي ديالى، اعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان، أن "مفارز الوحدة التكتيكية، وبالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية، تمكنت من القبض على عدد من عناصر داعش وتدمير مضافة لهم".

وتابعت أن "العملية جرت في إحدى المناطق الزراعية ضمن قاطع منطقة الحديد بمحافظة ديالى".