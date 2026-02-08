كركوك وبغداد.. إصابة جنديين بصاعقة كهربائية وانتحار فتاة

شفق نيوز- كركوك/ بغداد

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الأحد، بإصابة جنديين من اللواء 32 التابع للجيش العراقي بحروق متفاوتة، جراء تعرض مقر الفوج الأول في قضاء الدبس لصاعقة كهربائية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الجنديين نُقلا إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، مؤكداً أن حالتهما الصحية مستقرة.

وفي حادث منفصل ببغداد، سجلت الأجهزة الأمنية حالة انتحار لفتاة من مواليد عام 2008 داخل منزلها في قضاء التاجي شمال العاصمة.

وأشار مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إلى أن الحادث وقع داخل حمام الدار، مبيناً أن المؤشرات الأولية تفيد بأن الضحية كانت تعاني من حالة نفسية.

ولفت إلى فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الحادث، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.