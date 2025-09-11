كركوك وبغداد .. تفكيك عصابتين إحداهما لممارسة الدعارة والأخرى لتزييف العملة

شفق نيوز – كركوك/ بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات في محافظة كركوك، اليوم الخميس، تفكيك عصابة متورطة بالاتجار بالبشر وممارسة الدعارة، في إطار حملة مستمرة لملاحقة الجريمة المنظمة.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية تابعة لها و بالتنسيق المباشر مع قاضي محكمة تحقيق كركوك، نفذت عملية نوعية أسفرت عن اعتقال ثلاثة أشخاص من أفراد عصابة ضالعة في الاتجار بالبشر وممارسة البغاء".

وأكدت أن "العملية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لحماية المجتمع من الظواهر السلبية والخطرة التي تهدد الأمن المجتمعي"، مشددة على أن "مكافحة شبكات الجريمة المنظمة تمثل أولوية في عملها الاستخباري".

وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني أحمد الطائي لوكالة شفق نيوز، إن "جرائم الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم وفق القوانين العراقية والدولية، كونها تمس حياة وكرامة الإنسان بشكل مباشر، و تستوجب عقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام بحسب طبيعة الجريمة".

من جانبه، حذر الباحث الاجتماعي علي حسن في تصريح لوكالة شفق نيوز من أن "استمرار هذه الظواهر يهدد النسيج المجتمعي ويعزز بيئة الانحراف والجريمة المنظمة"، مؤكداً أن "المعالجة لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تتطلب برامج توعية وحملات مجتمعية لردع مثل هذه السلوكيات وحماية الفئات الهشة، خصوصاً النساء والأطفال".

في غضون ذلك أفادت قيادة شرطة الكرخ في العاصمة بغداد، بالاطاحة بعصابة نصب واحتيال و ترويج العملة المزيفة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بعملية نوعية ، تمكنت دوريات قاطع نجدة البياع من الإطاحة بعصابة مكوّنة من (3 نساء ورجل) امتهنوا النصب والاحتيال وترويج عملة مزيفة".

وأضاف البيان أن، المتهيمن سقطوا بالجرم المشهود و بحوزتهم المبالغ المزيفة، ليتم تسليمهم مع المضبوطات إلى مكافحة اجرام الكرخ لاستكمال الإجراءات القانونية".