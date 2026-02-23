كركوك وبابل.. عمليتان خاطفتان تطيحان بمطلوبين خلال ساعات

شفق نيوز – كركوك/ بابل

أعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم الاثنين، إلقاء القبض على المتهم اطلق النار أمام منزل عضو مجلس النواب العراقي كولسال محمد عبد الرحمن، في عملية أمنية لم تستغرق سوى ساعة واحدة من وقوع الحادث.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز قسم شرطة بلدة كركوك (الجانب الصغير)، وبالتنسيق مع مديرية الاستخبارات، تمكنت من تحديد هوية المتهم وتعقبه وإلقاء القبض عليه خلال وقت قياسي.

وأضاف البيان، أن قيادة الشرطة، وفور تلقيها إخباراً بوقوع إطلاق نار أمام منزل النائبة في إحدى مناطق المحافظة، وجّهت بتشكيل فريق عمل مختص ضم عدداً من كبار الضباط ومفارز مكافحة الإجرام والاستخبارات والمرور، لملاحقة الجاني وكشف ملابسات الحادث.

وأشار إلى أن فريق العمل، ومن خلال متابعة كاميرات المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة، تمكن من تحديد مكان تواجد المتهم، حيث جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه، فضلاً عن ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.

وفي بابل، كشفت قيادة شرطة المحافظة،عن جريمة قتل وقعت في منطقة زراعية نائية، والقت القبض على المتهم خلال ساعات من وقوع الحادث.

وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها باشرت إجراءاتها فور تلقي إخبار عن حادث قتل في منطقة بعيدة عن مركز ناحية السدة ضمن قضاء المسيب، حيث تم توجيه فريق عمل متخصص للتحقيق في ملابسات الجريمة.

ووفقاً للبيان، فإن فريقاً ضم مدير شرطة شمال بابل، وقسم مكافحة إجرام شمال بابل، وشعبة السدة لمكافحة الإجرام، وبالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية، انتقل إلى مكان الحادث وأجرى كشفاً ميدانياً دقيقاً لمسرح الجريمة.

وأشار إلى العثور على جثة المجني عليه مصاباً بعدة إطلاقات نارية من بندقية نوع "كلاشنكوف"، كما ضُبطت ظروف فارغة عائدة للسلاح نفسه في موقع الحادث.

وأوضح البيان، الجهات المختصة باشرت بجمع الأدلة المادية، وتتبع تسجيلات الكاميرات القريبة، وتحليل هاتف المجني عليه، حيث أظهرت التحقيقات وجود اتصالات متكررة صادرة من المتهم قبيل وقوع الجريمة بفترة وجيزة، مبيناً أنه بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، نُفذت عملية إلقاء قبض بحق المتهم، الذي اعترف خلال التحقيق بارتكاب الجريمة بدافع مادي، فيما تم ضبط بندقية الكلاشنكوف المستخدمة في تنفيذ الحادث.