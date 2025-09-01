كركوك والأنبار.. سطو مسلح على منزل والعثور على جثة غريق

شفق نيوز- كركوك/ الأنبار

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الاثنين، بأن منزًا تعرض لهجوم مسلح وتمت سرقة مبلغ مالي منه، فيما عثرت قوة أمنية على جثة شاب غرق في نهر الفرات بالأنبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عصابة مسلحة، اقتحمت منزلا في منطقة بنجاعلي بكركوك، واستولت على مبلغ مالي قدره 8 ملايين دينار عراقي، قبل أن تلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة”.

وشهدت كركوك، صباح اليوم، اقتحام شخص مسلح مكتب صيرفة في حي الواسطي، وأطلق النار على صاحب المكتب في ساقه، قبل أن يسرق مبلغًا ماليًا يقدر بـ25 مليون دينار ويلوذ بالفرار.

وإلى الأنبار، فقد أفاد مصدر امني، أن "قوة من الشرطة النهرية عثرت على جثة شاب فُقد منذ يوم أمس في مدينة الفلوجة".

وأضاف أن "القوة تمكنت، من العثور على جثة الشاب شيبان حوران حمد العيساوي، غريقاً في نهر الفرات"، مبينا "جرى انتشال الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات الأصولية".