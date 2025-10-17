كركوك والديوانية.. اعتقال متهم بإطلاق النار على مفرزة أمنية وآخر يمارس "السحر"

شفق نيوز- كركوك/ الديوانية

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الجمعة، اعتقال متهم أطلق النار على مفرزة لشرطة النجدة أثناء تنفيذ أمر قبض بحق أحد أشقائه في محافظة كركوك، فيما جرى اعتقال متهم يمارس السحر والشعوذة في محافظة الديوانية.

ففي كركوك، ذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "تم إلقاء القبض على المتهم الذي أطلق النار على مفرزة النجدة أثناء تنفيذ أمر قبض بحق أحد أشقائه في منطقة العروبة، وضُبط بحوزته سلاح الجريمة الذي استخدمه أثناء الحادث".

وأكد قائد شرطة المحافظة اللواء فتاح الخفاجي لوكالة شفق نيوز، أن "المتهم اعترف خلال التحقيق معه بارتكابه عدة سرقات في مناطق مختلفة من المحافظة، وتم تدوين أقواله قضائياً وتوقيفه وفق أحكام المادة القانونية الخاصة بالاتهام".

وفي الديوانية، أعلنت قيادة شرطة المحافظة "القبض على متهم يمارس أعمال السحر والشعوذة في منطقة التقية الثالثة، وذلك بالجرم المشهود، حيث تم ضبط مواد وأدوات تستخدم في أعمال السحر والشعوذة كان المتهم يستعملها لإيهام المواطنين والاحتيال عليهم".

وأشار قائد شرطة الديوانية اللواء نجاح سلطان في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز أن "التحقيق جار مع المتهم تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".