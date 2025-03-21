كركوك.. مقتل وإصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بسبب خلاف عشائري

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء الجمعة، بمقتل وإصابة خمسة أفراد من عائلة واحدة إثر اشتباك مسلح لوجود خلال عشائري جنوبي المحافظة.

وقال المصدر وكالة شفق نيوز، إن "مجموعة مسلحة فتحت نيران أسلحتها على خمسة أشخاص من عائلة واحدة في قرية قره تبه قرب ناحية يايجي (35كم جنوب غربي كركوك)، حيث قام المسلحون بفعلتهم بسبب نزاع عشائري بين عشيرتين".

وأضاف المصدر أن "الهجوم المسلح أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من العائلة وإصابة اثنين منهم بجروح خطيرة، حيث توجد مشكلات عشائرية بين الطرفين وتطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة".

وتابع المصدر أن "القوات الأمنية قامت بنقل المصابين الاثنين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والجثث الثلاثة الى الطب العدلي، وطوقت موقع الحادثة وفتحت تحقيقا للوصول إلى الجناة".