كركوك.. مقتل وإصابة 11 شخصا نتيجة أعمال عنف رافقت احتجاجات في المحافظة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في محافظة كركوك يوم السبت، عن وقوع قتلى وجرحى نتيجة أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن شخصاً واحدا على الأقل قتل وأصيب 10 آخرون نتيجة احداث كركوك عصر اليوم.

واضاف المصدر؛ ان جثة القتيل أحيلت للطب العدلي والمصابين تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني في وقت سابق من اليوم السبت، القطعات الأمنية في محافظة كركوك بفرض حظر التجوال في محافظة كركوك ومنع حمل السلاح وأن تكون حازمة في اعتقال "المتلاعبين بأمنها" ومن أي جهة كانت.

وأعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم السبت، فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة، على خلفية التوتر الأمني الأخير.

وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر جمعٌ من أهالي كركوك، للمطالبة بإعادة فتح طريق أربيل - كركوك بعد تضرر المصالح المعيشية والحياتية.

وتشهد كركوك توتراً سياسياً واجتماعياً على خلفية قطع طريق أربيل - كركوك من قبل جهات عربية وتركمانية وفصائل مسلحة رافضة لقرار الحكومة العراقية بإخلاء مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني والذي تشغله قيادة عمليات كركوك.

إلى ذلك وصل وفد أمني برئاسة قائد العمليات المشتركة للوقوف على تداعيات ومستجدات أزمة مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني وسط ترجيحات بحسم الملف خلال الأسبوع الجاري.