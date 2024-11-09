كركوك.. مقتل "نجل" مختار حي عرفة طعنا بالسكين

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في محافظة كركوك، مساء يوم السبت، أن نجل مختار حي عرفة قتل طعنا بالسكين شمال غربي المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "نجل مختار حي عرفة شمال غربي كركوك لقي مصرعه بعد تلقيه عدة طعنات من صديق له بسبب شجار وقع في منطقة عرفة".

وأضاف المصدر ان "الجثة وصلت الى دائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي التعليمي حيث انها كانت تحمل طعنات في منطقة البطن وبسبب الطعنات كانت الجثة تعاني من نزيف داخلي شديد".

وأشار المصدر أن "قوة من الشرطة كانت قد نقلت جثة الشاب محمد نجاة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادثة وعممت أوصاف الأشخاص الذين كانت بسببهم نشبت المشاجرة".