مقتل مواطن طعناً بسكين في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الأحد، بمقتل مواطن طعناً بالسكين من قبل صديقه جنوبي المحافظة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المجنى عليه ويُدعى أحمد بكر فارق الحياة متأثراً بإصابته بجروح خطيرة، وقد تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على الجاني، وهو صديق الضحية، بعد وقت قصير من وقوع الحادث".

وأضاف أن "أسباب ودوافع الجريمة ما تزال مجهولة حتى الآن والتحقيقات الأولية جارية لمعرفة ملابسات الحادث"، مشيراً إلى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما أُحيل المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.