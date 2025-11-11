كركوك.. مقتل عنصري أمن خلال احتفالات انتخابية ومجلس المحافظة يحذر

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمقتل عنصرين من شرطة النجدة في محافظة كركوك، إثر اشتباك مسلح اندلع خلال احتفالات انتخابية في مركز المدينة، فيما عد رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ ما جرى "عملاً خطيرا يمسّ هيبة الدولة ويهدد السلم الأهلي"، موجّها بفتح تحقيق عاجل للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجاميع من المحتفلين خرجوا فجر اليوم إلى شارع بغداد وسط كركوك للاحتفال بنتائج الانتخابات، وحدثت مشادات كلامية بين مجموعتين من الجمهور تطورت إلى اشتباك وإطلاق نار من قبل مجهولين، ما أسفر عن مصرع عنصرين من شرطة النجدة كانا يؤديان واجبهما في تأمين المكان".

وأضاف أن "القوات الأمنية سارعت إلى تطويق موقع الحادث، وفتحت تحقيقًا عاجلًا لمعرفة ملابساته وتحديد هوية مطلقي النار"، مبينًا أن "الضحيتين من منتسبي عقود شرطة النجدة وكانا في واجب رسمي أثناء وقوع الحادث".

إلى ذلك، عد رئيس مجلس محافظة كركوك محمد إبراهيم الحافظ، يوم الثلاثاء، حادثة مقتل الشرطيين عملاً خطيرا يمس هيبة الدولة ويهدد السلم الأهلي في المحافظة، فيما وجه بمتابعة مجريات التحقيق للكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وذكر الحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ننعى استشهاد اثنين من أبطال شرطة النجدة في محافظة كركوك، اللذين استشهدا أثناء أداء واجبهما في حفظ الأمن والنظام، نتيجة مشاجرة اندلعت بين جمهور حزبين".

وأضاف "إننا في مجلس محافظة كركوك نعدّ ما جرى عملاً خطيرًا يمسّ هيبة الدولة ويهدد السلم الأهلي، ولن نسمح لأي جهة أو طرف كان أن يجعل من الخلافات السياسية سببًا لإراقة الدماء أو زعزعة استقرار محافظتنا العزيزة".

وأكد رئيس مجلس المحافظة أنه "وجّه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشامل في الحادثة، ومتابعة مجريات التحقيق بشكل شخصي حتى يتم الكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع".

