كركوك.. مقتل شاب عشريني أثناء تنظيفه "كسرية"

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمصرع شاب برصاصة خلال قيامه بتنظيف سلاح صيد خاص به جنوب غربي محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب فارق الحياة نتيجة إطلاق نار عن طريق الخطأ أثناء تنظيفه بندقية صيد (كسرية)، داخل منزله في قرية الحنف بناحية العباسي".

وأضاف أن "الشاب الذي يبلغ من العمر 22 عاما، فارق الحياة في الحال متأثراً بإصابته، على الرغم من محاولة إسعافه".

وبيّن المصدر أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث للوقوف على ملابساته"، مؤكداً أن "الحادثة سُجّلت كواقعة عرضية ناتجة عن سوء التعامل مع السلاح".