كركوك.. مقتل شاب طعناً خلال شجار داخل معمل

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، مساء اليوم الخميس، بمقتل شاب يبلغ من العمر 23 عاماً إثر تعرضه للطعن خلال شجار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب من سكنة حي دروازة في كركوك، وتعرض للطعن بسكين أثناء مشاجرة داخل معمل، ما أدى إلى وفاته على الفور".

وأضاف أن "قوة من شرطة كركوك نقلت جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، فيما فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته والجهة المتسببة فيه".