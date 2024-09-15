كركوك.. مقتل إرهابيين اثنين بعد محاصرتهما في منطقة بنجا علي (صورة + فيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الأحد، بمقتل إرهابي في محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن القوات الامنية تمكنت من قتل احد الارهابيين بعد محاصرته ضمن منطقة بنجا علي في كركوك.

وأضاف المصدر؛ أن الارهابي كان يرتدي حزاماً ناسفاً ويقود دراجة نارية رفقة إرهابي آخر، وقامت بمحاصرتهما والاشتباك معهما وتمكنت من قتلهما ومنعهما من تفجير نفسيهما.

وأشار المصدر؛ إلى أن "مسلحا ثالثا تمت محاصرته ايضا من قبل القوة وقام بتفجير نفسه".

وأضاف المصدر أن "القوة المنفذة للعملية نجحت من إحباط المخطط الارهابي الذي تزامن مع وجود احتفالات دينية بمناسبة المولد النبوي".

من جهته؛ أكد الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري ملاحقة ومحاصرة إرهابيين اثنين في منطقة بنجا علي في محافظة كركوك.

وأضاف ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن القوات الامنية اطلقت النار عليهما وقد تبين أنهما يرتديان حزامين ناسفين انفجرا نتيجة إطلاق النار مما أدى إلى مقتلهما.