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كركوك.. مقتل ثلاثة "ارهابيين" بضربة صاروخية

Category: أمـن

Date: 2022-06-14T18:17:24+0000
كركوك.. مقتل ثلاثة "ارهابيين" بضربة صاروخية

شفق نيوز/ أعلن الفريق الركن علي الفريجي قائد عمليات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، اليوم الثلاثاء، عن قتل ثلاثة من عناصر تنظيم "داعش" في ضربة صاروخية باحدى مناطق المحافظة.  

وقال في بيان مقتضب، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عناصر الفرقة الثامنة في الجيش العراقي وبتخطيط وتنفيذ محكم تمكنوا من قتل ٣ أرهابيين من الدواعش الاوباش بضربة صاروخية محكمة".

من جانبها قالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عمليات متواصلة بإشراف قيادة العمليات المشتركة، وضعت الرعب في قلوب عناصر عصابات داعش الإرهابية الذين أصبحوا يتوقعون الموت المحتم في كل لحظة، موضحة أن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، نفذوا عملية نوعية على يد رجال قوة الكمين في الفوج الثالث باللواء الآلي ٣٢ في الفرقة الآلية الثامنة، أسفرت عن قتل ٣ إرهابيين في منطقة زاب طويلعه غربي محافظة كركوك.

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