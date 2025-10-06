كركوك.. مقتل تاجر مخدرات باشتباك مسلح مع قوة أمنية

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الاثنين، باندلاع اشتباك مسلح بين قوة أمنية وأحد تجار المخدرات في منطقة "واحد حزيران" جنوبي المدينة، مشيراً إلى مقتل التاجر وضبط مواداً ومبالغ مالية بحوزته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مديرية مكافحة المخدرات كانت تنفذ واجباً لملاحقة أحد تجار المخدرات المطلوبين للقضاء، قبل أن يبادر المتهم بإطلاق النار تجاه القوة، ما أدى إلى مقتله خلال تبادل إطلاق النار".

وأضاف أن "القوة تمكنت من ضبط كميات من المواد المخدرة وميزان إلكتروني ومبالغ مالية كانت بحوزة القتيل"، مشيراً إلى أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثة وأحالت المضبوطات إلى الجهات المختصة".