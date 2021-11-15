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كركوك.. مقتل انتحاريين اثنين والعثور على معسكر في "البو مفرج"

Category: أمـن

Date: 2021-11-15T11:45:39+0000
كركوك.. مقتل انتحاريين اثنين والعثور على معسكر في "البو مفرج"

شفق نيوز/ أعلن  المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك يوم الاثنين، إحباط عملية انتحارية ضد القوات الأمنية.

وقال الفريق الركن علي الفريجي قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "قواتنا البطلة من لمش ٤٥ وفوج مغاوير الفرقة الثامنة يتمكنون من قتل ٢ من الارهابيين الانتحاريين أثناء محاولتهم مهاجمة قواتنا التي تقوم بالتفتيش".

واضاف الفريجي؛ أن "القوات اﻷمنية تمكنت من العثور على وكر ومعسكر الارهابيين في منطقة البو مفرج جنوب داقوق والان قواتنا تقوم بتفتيش المنطقة بالكامل وتفجير معسكرات الارهابيين".

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