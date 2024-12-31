كركوك ليلة رأس السنة.. انتشار أمني ومنع استخدام الألعاب النارية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة كركوك ،اليوم الثلاثاء، عن وضعها خطة أمنية وانتشار لكافة القطاعات التابعة لها لتأمين الاحتفال بأعياد رأس السنة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية، المقدم عامر محي الدين نوري، لوكالة شفق نيوز، إن "قائد شرطة محافظة كركوك عقد أجتماعا أمنيا لمناقشة خطة اعياد الميلاد المجيد، ووجه قائد شرطة محافظة كركوك عميد الشرطة الحقوقي (فتاح محمود ياسين الخفاجي) بوضع خطة امنية لحماية مدينة كركوك خلال أعياد الميلاد المجيد".

وأضاف أن "الخطة تشمل انتشار كافة القطعات تزامناً من رأس السنة الجديدة وحماية المواطنين في كافة ارجاء المدينة لتوفر اجواء آمنة لهذا اليوم ومنع اي ظاهرة تؤثر على الاحتفالات".

وأكد أن "قائد الشرطة كافة دعى المواطنين بعدم استخدام الألعاب النارية حفاظا على أرواحهم والاحتفال بطريقة حضارية كما ودعى قوات الشرطة بحسن التعامل مع المواطنين".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد (29 كانون الاول) ، اعداد خطة امنية خاصة باحتفالات رأس السنة في عموم مناطق ومدن البلاد باستثناء اقليم كوردستان، مشددة على منع إطلاق العيارات النارية بهذه المناسبة.