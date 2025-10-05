كركوك.. إلقاء القبض على 20 مطلوباً خلال 24 ساعة

شفق نيوز - كركوك

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الأحد، أن قيادة شرطة محافظة كركوك نفذت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 20 مطلوباً للقضاء وضبط أسلحة ومتفجرات بحوزتهم.

وقالت الوكالة في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن "مفارز الأقسام الميدانية التابعة لقيادة شرطة كركوك نفذت إجراءات أمنية مكثفة في مختلف مناطق المحافظة والسيطرات الرئيسية، أسفرت عن إلقاء القبض على (20) مطلوباً بموجب أوامر قبض قضائية صادرة من المحاكم المختصة ضمن قواطع المسؤولية".

وأضاف البيان، ان "دوريات شرطة النجدة ألقت القبض على أحد المتهمين وضبطت بحوزته رمانتين يدويتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق المادة (24) من قانون الأسلحة، كما تم القبض على أحد السراق وضبط عدد من العجلات المخالفة، حيث تم تغريم (74) مركبة بالتنسيق مع مفارز المرور".

وأشار البيان إلى أن "القوات الأمنية أوقفت (10) أشخاص على خلفية مشاركتهم في مشاجرات آنية داخل المدينة"، مبيناً أن "هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المستمرة لفرض الأمن والاستقرار في عموم محافظة كركوك".