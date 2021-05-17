كركوك.. كمين يوقع بتاجر عملة مزيفة وبحوزته 160 الف دولار

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على تاجر عملة مزيفة وبحوزته 160 الف دولار امريكي مزور في محافظة كركوك .

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارز الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على احد المتهمين بمحافظة كركوك والذي يتاجر بالعملة الاجنبية المزيفة، مبينةً أن عملية إلقاء القبض بعد تمت استدراجه ونصب كمين محكم له وبالجرم المشهود وبحوزته 160 ألف دولار امريكي مزيف فئة 100 دولار.

وأوضح البيان أن المتهم اعترف من خلال التحقيقات بأنه يقوم بتزوير العملة من خلال الطباعة بمنزله وبعد الانتقال لمحل سكناه تم ضبط الطابعة ومواد التزوير المستخدمة، فضلاً عن قيامه بثلاث عمليات نصب واحتيال على المواطنين بترويج وبيع لتلك العملة.

وأشار البيان إلى تدوين اقواله ابتدائياً وقضائياً، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية.