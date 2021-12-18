كركوك.. كشف ملابسات مقتل شرطي على يد ابنه الحدث

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة كركوك، يوم السبت، بإلقاء القبض على مراهق لم يبلغ سن الرشد بتهمة قتل والده الشرطي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد الاخبار عن مقتل أحد منتسبي مديرية شرطة محافظة كركوك في منطقة واحد حزيران، أوعز قائد شرطة محافظة كركوك العميد كاوه غريب عبدالرحمن بالتحقيق في مجريات الحادث".

وأضافت أنه "تبين بان الجاني (حدث) هو ابن المجنى عليه وقد لاذا بالفرار بعد حصول الجريمة"، مردفة "بعملية نوعية وبعد نصب كمين وتحديد محل تواجده تم القبض عليه من قبل مفارز قسم مكافحة الاجرام".

وأشارت إلى "تسليمه الى مركز شرطة العدالة تمهيداً لاحالته الى مركز شرطة الأحداث للتحقيق معه وبيان اسباب الحادث وتم توقيفه وفق المادة ٤٠٦ ق . ع".

وفي وقت سابق السبت، افاد مصدر امني في كركوك، بمقتل رجل على يد ابنه بإطلاق نار بالخطأ وسط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مركز شرطة العدالة في مدينة كركوك تلقى بلاغاً عن وقوع حادث قتل بإطلاق نار في حي واحد حزيران، وتبين أن القاتل هو ابن الضحية حيث اطلق النار بالخطأ عندما كان يعبث بالسلاح".

وبين ان "الضحية منتسب في قيادة شرطة كركوك وتم نقلت جثته الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية، فيما تولى ضباط مركز شرطة العدالة التحقيق بالحادث".