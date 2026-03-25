كركوك.. قتيل وجريحان بانفجار أمام منزل مسؤول في الحشد

شفق نيوز- كركوك

قُتل شرطي وأُصيب آخر مع عامل بلدية، يوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة أمام منزل مسؤول في الحشد الشعبي بقضاء داقوق في محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، أمام منزل مسؤول في الحشد الشعبي بقضاء داقوق، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخر، مع إصابة عامل في البلدية".

وأوضح المصدر أن "العبوة كانت موضوعة داخل حاوية للنفايات، وانفجرت أمام المنزل ما أدى إلى مقتل الشرطي في الحال، فيما أُصيب شرطي آخر بجروح، إلى جانب عامل نظافة تابع لبلدية القضاء".

وأضاف أن جثة الشرطي نُقلت إلى الطب العدلي، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفرضت القوات الأمنية طوقاً في موقع الحادث، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته والجهة التي تقف وراءه.