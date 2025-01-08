كركوك.. قتلى وجرحى باشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية وتجار مخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الأربعاء، بسقوط قتلى وجرحى باشتباكات بين القوات الأمنية وتجار مخدرات شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية نصبت كميناً لخلية ترويج مخدرات في منطقة شوراو شمالي كركوك، واندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين".

وأضاف أن "الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحد تجار المخدرات وإصابة اثنين آخرين، كما أصيب اثنان من القوات الأمنية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.