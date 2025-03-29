كركوك .. فتح تحقيق مع لواء في الحشد بـ"حادثة تخريبية" خلال احتفالية يوم القدس

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في محافظة كركوك، يوم السبت، عن توجيه قائد عمليات محور الشمال وشرق دجلة حميد ابراهيم عبد الرضا بإيقاف التعامل مع اللواء الـ 63 من الحشد الشعبي على خلفية قيام عناصر باقتحام احتفال يوم القدس وإطلاق نار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " قيادة عمليات محور الشمال و شرق دجلة" متمثلة بقائدها حميد ابراهيم عبد الرضا وجه في تشكيل لجنة تحقيقة بالحادثة التي وقعت في مكان تجمع "يوم القدس العالمي" بمحافظة كركوك، يوم امس".

وأضاف المصدر أن " قائد عمليات محور الشمال وشرق دجلة أمر بإيقاف التعامل مع لواء ( 63 ) لحين اكمال التحقيق التي شكلت لغرض تحديد الشخص والمجموعة التي قامت بهذا العمل".

وطبقاً لكتاب رسمي مُذيِّلٌ بتوقيع قائد عمليات محور الشمال وشرق دجلة بتاريخ 28 من شهر آذار/مارس الجاري، فإنه تم ايقاف التعامل مع اللواء الـ63 لحين التحقيق "بالحادثة التخريبية".

وتجمع العشرات من من مختلف المكونات أمس بساحة الشهداء في حي تسعين وسط كركوك، إحياءً لذكرى يوم القدس الذي يقام في آخر يوم جمعة من شهر رمضان كل عام، وشارك في المسيرة قوة تابعة للحشد الشعبي، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.