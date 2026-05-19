كركوك.. غموض يحيط بوفاة شابة داخل مسبح منزلها والتحقيق يطال شقيقها

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الثلاثاء، بوفاة شابة تبلغ من العمر 24 عاماً غرقاً داخل مسبح منزل عائلتها في حي العمل الشعبي شرقي المحافظة، فيما باشرت الشرطة الجنائية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الشابة توفيت داخل مسبح منزل ذويها وسط ظروف غامضة دفعت الجهات الأمنية إلى فتح تحقيق عاجل".

وأضاف أن "الشرطة الجنائية وجهت تهمة القتل إلى شقيق الضحية بعد ظهور مؤشرات أولية خلال التحقيق"، مبيناً أن "التحقيقات ما تزال مستمرة لمعرفة تفاصيل الحادث وأسبابه الحقيقية".

وفي حادث منفصل، ذكر المصدر أن شرطياً لقي مصرعه إثر انقلاب دراجته النارية في إحدى نواحي جنوبي كركوك.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن وفاة الشرطي في الحال متأثراً بإصاباته، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة أسبابه.