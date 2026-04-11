كركوك.. غرق طفل واعتقال صيادين استخدموا "الصعق الكهربائي"

شفق نيوز– كركوك

أفاد مصدر طبي في دائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي التعليمي، يوم السبت، بانتشال جثة طفل قضى غرقاً في إحدى البرك المائية بقرية ترجل شرقي كركوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل كان برفقة شقيقه، حيث توجها إلى المنطقة لغرض جمع الحديد"، لافتاً إلى أن "أحدهما البالغ من العمر 13 عاماً، غرق في الحال".

وأضاف أن "الضحية من سكنة منطقة بنجاعلي ومن أهالي قضاء طوزخورماتو"، مشيراً إلى "نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

من جانبها، أعلنت قيادة شرطة كركوك، إلقاء القبض على صيادين اثنين شمال غربي المحافظة، على خلفية استخدام الصعق الكهربائي في الصيد داخل نهر الزاب.

وقال المتحدث باسم القيادة، العقيد عامر نوري الشواني، لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الشرطة النهرية تمكنت من ضبط المتهمين أثناء قيامهما بالصيد بطريقة غير قانونية باستخدام التيار الكهربائي، ما يشكل خطراً على الثروة السمكية والبيئة المائية".

وأضاف أن "القوة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهما إلى القضاء وفق القوانين النافذة".

ويُشار إلى أن الجهات المختصة في العراق تفرض سنوياً حظراً على صيد الأسماك خلال فترة التكاثر، بهدف الحفاظ على الثروة السمكية ومنع استنزافها.

وبحسب تعليمات وزارة الزراعة، يبدأ منع الصيد عادةً من منتصف شهر شباط/ فبراير ويستمر لغاية منتصف شهر نيسان/أبريل من كل عام، مع اختلاف طفيف في التوقيت بحسب المحافظات والظروف البيئية.

وتؤكد الجهات المعنية أن الصيد خلال هذه الفترة يُعد مخالفة قانونية، خاصة عند استخدام وسائل محرّمة مثل الصعق الكهربائي أو السموم، لما تسببه من أضرار كبيرة على البيئة والأحياء المائية.