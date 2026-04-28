كركوك.. غرق شاب واعتقال أربعة متهمين بحادثة انهيار المبنى

أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، بغرق أثناء السباحة في مشروع ماء تازة جنوبي المحافظة، فيما اعتقلت القوات الأمنية أربعة أشخاص على خلفية انهيار مبنى قيد الإنشاء في حي الوحدة بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب حسين علي مردان (26 عاماً)، من سكنة ناحية تازة ويعمل كاسباً، توفي غرقاً أثناء السباحة داخل مشروع ماء تازة، حيث سارعت فرق الإنقاذ إلى انتشال جثته ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأضاف المصدر، أن القوات الأمنية اعتقلت أربعة أشخاص على خلفية حادث انهيار مبنى في حي الوحدة بمدينة كركوك، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 21 عاملاً، مبيناً أن المعتقلين شملوا صاحب البناية والمقاول وعدداً من المسؤولين عن تنفيذ المشروع.

وأوضح أن التحقيقات الأولية باشرت لتحديد أسباب الانهيار والكشف عن مدى الالتزام بشروط السلامة والإجراءات الهندسية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تواصل جمع الأدلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وأكد المصدر أن السلطات المحلية شددت إجراءاتها بشأن متابعة مشاريع البناء ومنع المخالفات، خصوصاً بعد الحادث الذي أثار موجة غضب واسعة في الشارع الكركوكي ودعوات لمحاسبة المقصرين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.