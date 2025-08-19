كركوك.. عملية أمنية في وادي الشاي بحثاً عن مضافات "داعش"

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر عسكري في كركوك، يوم الثلاثاء، بأن قوة من فرقة القوات الخاصة الأولى نفذت عملية ميدانية في وادي الشاي جنوبي المحافظة، بحثاً عن مضافات تابعة لتنظيم "داعش".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العملية التي نفذها لواء القوات الخاصة (63) جاءت ضمن خطة لتعقب بقايا التنظيم، وشملت تفتيش وتطهير عدد من المواقع المشبوهة في الوادي".

وأضاف أن "القوات تمكنت من تدمير مضافات استخدمتها عناصر داعش كأوكار للتنقل والاختباء"، مؤكداً أن "الواجب يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق جنوب كركوك".

ويُعد وادي الشاي من أكثر المناطق الوعرة التي استغلها التنظيم خلال السنوات الماضية كممرٍ للتنقل بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، حيث شهد الوادي العديد من العمليات الأمنية والعسكرية نظراً لاعتماده من قبل داعش كأحد أبرز ملاذاته بعد عام 2017.