كركوك.. عملية سطو مسلح تطال منزل محقق في النزاهة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الأربعاء، بتنفيذ عملية سطو مسلح على منزل أحد محققي هيئة النزاهة في كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين يستقلون سيارة نوع (بيك آب) رباعية الدفع نفذوا عملية سطو مسلح على منزل المحقق الواقع في حي "روناكي" أثناء وجوده في مقر عمله".

ولفت الى ان "المسلحين دخلوا الى المنزل و ربطوا شقيقة صاحب المنزل مع كتم فمها، و بعدها تمت سرقة كل المصوغات الذهبية مع مبلغ مالي، وفروا الى جهة مجهولة"، مؤكدا أن "الشرطة المحلية شرعت بالتحقيقات".