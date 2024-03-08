كركوك: عراك بالعصي بين جيران يودي بحياة مدني ويصيب ثلاثة آخرين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، مساء يوم الجمعة، بأن مدنيا لقي مصرعة بعد أن تلقى ضربة مميتة على رأسه بعد عراك بالعصي بين أصحاب منزلين (جيران) اسفر عنها مصرع مدني واصابة ثلاثة اخرين وسط المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عراكا اندلع بين جيران في حي تسعين وسط كركوك، بسبب مشاكل اجتماعية تطور الى عراك بالأيدي وضرب بين الطرفين حيث تلقى احد المدنيين ضربة مميتة على رأسه فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى واصيب ثلاثة اخرين جراء العراك".

وأكد المصدر أن "الشرطة اخذت الجثة للطب العدلي واعتقلت عدد من الذين كانوا في العراك".