كركوك .. إطلاق سراح مختطف من أهالي بغداد بوقت قياسي

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر الشرطة المحلية في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح رجل من أهالي بغداد كان قد تعرّض لعملية اختطاف نُقل على اثرها جنوب شرقي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مفارز شرطة ليلان، وبإشراف العميد رزكار تبلو، تمكنت من تحرير المختطف، البالغ من العمر 28 عامًا، بعد عملية أمنية نُفذت بالقرب من الناحية.

وأضاف، أن المختطف كان قد اختُطف من بغداد ليلة أمس، قبل أن يقوم خاطفوه بنقله إلى كركوك ومحاولة إخفائه في ناحية ليلان، إلا أن الجهود الاستخبارية والمتابعة الأمنية الدقيقة أسفرت عن تحديد مكانه وإنهاء عملية اختطافه دون وقوع أي إصابات.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في الحادث، مؤكداً استمرار الجهود لملاحقة جميع المشاركين في عملية الخطف.