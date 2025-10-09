كركوك.. ضربة جوية عراقية تستهدف وكرا لداعش وتقتل 3 من عناصره (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل 3 من عناصر تنظيم داعش، بضربة نفذتها القوى الجوية العراقية في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "طائرات القوة الجوية العراقية، نفذت ضربة دقيقة استهدفت أحد أوكار تنظيم داعش في وادي الشاي جنوبي المحافظة".

وأضاف أن "العملية نُفّذت بعد متابعة استخبارية دقيقة لتحركات مجموعة إرهابية كانت تتخذ من الوكر ملاذاً للتخطيط لعمليات تستهدف القوات الأمنية والمدنيين في المناطق المحاذية للوادي".

وبين أن "الضربة أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر التنظيم وتدمير الوكر بالكامل"، مشيراً إلى أن "العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتطهير المناطق الوعرة من بقايا التنظيم وتأمين القرى الواقعة بين الحويجة وناحية الرشاد".