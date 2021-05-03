كركوك.. ضحية و3 إصابات من الحشد بصد هجوم لداعش في قرية بشير

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، صد هجوم لتنظيم داعش على احد نقاطه الامنية في قرية بشير جنوب غرب محافظة كركوك.

وقال آمر اللواء 16 بالحشد الشعبي نبيل البشيري بحسب بيان لمديرية الاعلام في هيئة الحشد، إن "مجموعة من فلول داعش الإرهابي تعرضت، مساء اليوم، على نقاط للفوج الثاني باللواء 16 بالحشد الشعبي في قاطع بشير جنوب غرب كركوك، حيث تصدى ابطال اللواء للتعرض الإرهابي"، مؤكدا أنه"تم السيطرة على القاطع بشكل كامل وسط انتشار كثيف لمقاتلي اللواء 16 بالحشد الشعبي".

وأضاف البشيري، أن "التعرض الإرهابي اسفر عن استشهاد المقاتل البطل حسن احمد محمد واصابة ثلاثة مقاتلين آخرين وهم: علي شريف حسين وحسين محمد صلاح الدين ومؤيد خضر تقي".