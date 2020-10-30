مدفونة بأرضٍ زراعيةٍ .. القوات العراقية تضبط 25 عبوة معدة للتفجير

Category: أمـن

Date: 2020-10-30T15:10:34+0000

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الجمعة، عن ضبط ضبط ومعالجة 25 عبوة ناسفة مدفونة بأرض زراعية في محافظة كركوك.

وقال رسول في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك وبالتنسيق مع مفارز أمنية مشتركة، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من العثور على 25 عبوة ناسفة تابعة الى عصابات داعش‬ الإرهابية، كانت مدفونة بأرض زراعية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك".

وأضاف "معالجتها من قبل الجهد الهندسي بدون حادث يذكر".

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