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كركوك.. ضبط وكرين لـ"الإرهابيين" في طوزخورماتو وتفجير أحدهما

Category: أمـن

Date: 2022-09-24T16:40:25+0000
كركوك.. ضبط وكرين لـ"الإرهابيين" في طوزخورماتو وتفجير أحدهما

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، ضبط وكرين لـ"الإرهابيين" في قضاء طوزخورماتو بمحافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات المقر المسيطر عمليات طوزخورماتو ووفقاً لمعلومات استخبارية، تمكنت من العثور على وكر للإرهابيين في منطقة الزركة وضبطت بداخله 4 عبوات ناسفة مختلفة وافرشه ومواد متنوعة، حيث تم تفجير الوكر وتم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

كما أشارت الخلية الى "العثور على على وكر آخر للإرهابيين في قرية جذوع بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة".

ولفت الى "ضبط كدس للعتاد بداخله يحتوي (دراجة نارية ومسطرة لتفجير العبوات عدد 5 وعبوة محلية الصنع عدد 3 و قنبرة هاون 60 ملم عدد 3 وشريط أحادية 12.5 ملم 60 واطلاقه وقمبرة هاون 80 ملم عدد 5 وصاروخ قاذفة RbG7 عدد 6 ضد الدروع وجلكان C4 مادة متفجرة 20 كغم وشاحنة بطارية سيارة)، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

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