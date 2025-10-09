كركوك.. ضبط معمل متخف وإتلاف مواد غذائية فاسدة

شفق نيوز- كركوك

أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، يوم الخميس، ضبط معمل متخفٍ لتصنيع المنتجات والأكلات الشعبية غير المرخصة، مؤكدة إتلاف أكثر من 310 كيلوغرامات من المواد الغذائية والصلبة غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وقال مدير عام صحة كركوك، أرجان رشيد محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "شعبة الرقابة الصحية في ديوان الدائرة، وبإشراف مباشر من قسم الصحة العامة، نفذت حملة ميدانية منفردة ضمن الرقعة الجغرافية التابعة لقطاع كركوك الثاني بتاريخ 8 تشرين الأول 2025".

وأضاف ان "الفرق الصحية تمكّنت خلال الحملة من ضبط معمل متخفٍ يعمل دون إجازة رسمية وبظروف بيئية وصحية غير مطابقة للمواصفات، حيث جرى إغلاق المعمل وإتلاف الكميات المضبوطة وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة".

وأوضح محمد، أن "الرقابة الصحية اتخذت الإجراءات القانونية بحق صاحب المعمل المخالف، استناداً إلى أحكام قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981، كما تم غلق عدد من محال القصابة التي لم تلتزم بالشروط الصحية".

وبيّن أن الحملة شملت أيضاً "متابعة نظافة الأدوات المستخدمة في تجهيز اللحوم وتخزينها، والتأكد من التزام أصحاب المحال بارتداء الزي الصحي واستخدام وسائل الحفظ والتبريد السليمة".

وأشار مدير صحة كركوك، إلى أن "الرقابة الصحية وجهت أصحاب المعامل والمحال بضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصحية، حفاظاً على السلامة العامة"، مؤكداً أن "الفرق الصحية ستواصل حملاتها الميدانية بشكل يومي لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين".

وختم حديثه، بالقول إن "صحة كركوك عازمة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق المخالفين، ولن تتهاون مع أي جهة تستخف بصحة المواطنين أو تمارس نشاطاً إنتاجياً خارج الضوابط الصحية والقانونية".

يُشار إلى أن فرق الرقابة الصحية في كركوك ومحافظات أخرى، تُجري حملات ميدانية لمتابعة المعامل والمحال والمطاعم وغيرها، والتأكد من التزامها بالتعليمات الصحية.

كما تتعاون فرق الرقابة مع مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في كركوك، ضمن تشكيلات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، لتنفيذ هذه الحملات.