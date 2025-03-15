كركوك.. ضبط عجلة محملة بأدوية "غير قانونية"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة كركوك، مساء السبت، إحباط تهريب مواد طبية (أدوية) غير قانونية عبر الطرق النيسمية.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على معلومات دقيقة توفرت حول تهريب مواد طبية (أدوية) غير قانونية عبر الطرق النيسمية، شرعت مفارز شرطة كركوك (مفارز متابعة الطرق النيسمية) بنصب كمين في الطرق النيسمية".

وأضافت، أن "بعملية نوعية تم ضبط عجلة محملة بالأدوية والقبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وضبط المواد المهربة والعجلة بمحضر ضبط أصولي وإحالته إلى الجهات المختصة وفق القانون لينال جزاءه العادل".