كركوك.. إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإصابة ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في قضاء الدبس شمال غربي محافظة كركوك.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة حمل أقدمت على فتح النار تجاه ثلاثة أشخاص داخل قضاء الدبس، لأسباب تتعلق بخلافات عائلية بين المهاجم والمصابين".

وأضاف أن "الحادث جنائي الطابع ولا يحمل أي صبغة إرهابية"، مبينا أن "المصابين جرى نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما عممت الشرطة أوصاف الجناة والعجلة المستخدمة في الحادث لغرض ملاحقتهم والقبض عليهم".