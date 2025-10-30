كركوك.. شجار نسائي في صالون يصيب امرأة بآلة حادة

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، مساء الخميس، بأن امرأة أُصيبت بجروح نتيجة شجار داخل أحد الصالونات النسائية في منطقة التسعين، وسط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشادة كلامية نشبت بين عدد من النساء داخل الصالون لأسباب لم تُعرف بعد، قبل أن تتطور إلى عراك بالأيدي واستخدام أدوات حادة، ما أسفر عن إصابة إحدى النساء بجروح مختلفة في الوجه والذراعين".

وأضاف ان "القوات الأمنية وصلت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، فيما جرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، واحتُجزت المشاركات في الشجار لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهن".

وأشار المصدر إلى أن "القضية سُجلت بشكل رسمي لدى مركز شرطة التسعين، وتم استدعاء مالكة الصالون لأخذ إفادتها، فيما تواصل الجهات الأمنية جمع الإفادات ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد المسؤوليات بدقة".

ولفت إلى أن "مثل هذه الحوادث تكررت مؤخراً في المدينة نتيجة خلافات شخصية أو سوء تفاهم في أماكن عامة وخاصة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تعزيز انتشارها في المناطق التجارية والمكتظة".