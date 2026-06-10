كركوك.. شاحنة تقتحم نقطة تفتيش وقوة أمنية توقفها بتفجير الإطارات (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الأربعاء، باصطدام شاحنة بنقطة تفتيش "جيمن" الواقعة على أحد الطرق الرئيسية في محافظة كركوك، بعد أن كانت تسير بسرعة عالية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشاحنة حاولت اجتياز نقطة التفتيش بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اصطدامها بالموقع، دون تسجيل إصابات في صفوف القوات الأمنية.

وأضاف أن القوة المتمركزة في النقطة تعاملت بسرعة مع الحادث، وتمكنت من إيقاف الشاحنة عبر تفجير إطاراتها، ومنعها من مواصلة الحركة، قبل السيطرة على السائق وإحالته إلى التحقيق.

وأشار إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث، وما إذا كان متعمداً أو نتيجة فقدان السيطرة على المركبة.