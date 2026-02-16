كركوك.. زوجة تسكب "زيت حار" على زوجها ومقتل رجل طعنا

شفق نيوز- كركوك

أفادت مصادر طبية وأمنية، يوم الاثنين، بتسجيل حادثين منفصلين في محافظة كركوك، تمثل الأول بقيام امرأة بسكب زيت حار على وجه زوجها داخل منزلهما في قضاء الحويجة، ما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة، فيما قتل رجل طعناً بسكين إثر مشاجرة اندلعت وسط المدينة.

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة أقدمت على سكب زيت حار على وجه زوجها داخل منزلهما في قضاء الحويجة غربي محافظة كركوك، إثر شجار ومشادة كلامية حادة بينهما، قبل أن تعتدي عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بحروق وأضرار جسدية وُصفت بالخطيرة".

وأضاف أن "الحادث وقع داخل منزل العائلة بعد تصاعد خلافات أسرية بين الزوجين، حيث قامت الزوجة بسكب زيت ساخن على وجه زوجها بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته بحروق شديدة في منطقة الوجه وأجزاء متفرقة من جسده، فضلاً عن تعرضه لكدمات نتيجة الاعتداء".

وأوضح أن "المصاب، البالغ من العمر 47 عاماً، نُقل بشكل عاجل إلى أحد مستشفيات كركوك لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة"، مشيراً إلى أن "حالته الصحية وُصفت بغير المستقرة بسبب شدة الحروق وتأثيرها على مناطق حساسة من الجسم، فيما باشرت الكوادر الطبية تقديم الإسعافات والعلاجات الأولية له".

ووفقاً للمصدر، فإن "الضحية موظف ويعاني في الأصل من مرض مزمن، ما زاد من تعقيد وضعه الصحي بعد الحادثة"، لافتاً إلى أن "الأطباء يواصلون مراقبة حالته خشية حدوث مضاعفات إضافية".

وبيّن أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً فور تلقيها البلاغ، حيث جرى توثيق إفادات الأطراف المعنية وجمع المعلومات حول ملابسات الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الزوجة وفق القانون العراقي، لاسيما أن الحادثة تندرج ضمن جرائم العنف الأسري التي قد تترتب عليها عقوبات مشددة في حال ثبوت التهم".

واختتم بالقول إن "الخلافات العائلية كانت قائمة بين الطرفين منذ فترة، لكنها تطورت بشكل مفاجئ إلى اعتداء جسدي خطير"، مؤكداً أن "التحقيقات ما تزال جارية لكشف التفاصيل الكاملة والدوافع الحقيقية وراء الحادث".

وفي حادث منفصل، أفاد مصدر أمني للوكالة، بـ"مقتل رجل بعد تعرضه لعدة طعنات بسكين في منطقة الصدر، إثر مشاجرة مع شخص آخر وسط كركوك، فيما لاذ الجاني بالفرار إلى جهة مجهولة"، مبينا أن "الضحية يُدعى (ح.ن)، وقد وصل إلى المستشفى مصاباً بجروح نافذة في منطقة القلب، لكنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته رغم محاولات إنقاذه".

وأضاف أن "القتيل متزوج ولديه طفلان، أحدهما يبلغ من العمر 9 سنوات والآخر رضيع بعمر 6 أشهر، ما خلّف صدمة كبيرة لدى عائلته".

وأشار المصدر إلى أن "الأجهزة الأمنية باشرت بإجراءات التحقيق والبحث عن المتهم تمهيداً لإلقاء القبض عليه ومعرفة ملابسات الحادث ودوافع المشاجرة التي أدت إلى الجريمة".