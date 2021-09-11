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كركوك.. داعش يهاجم الشرطة الاتحادية مجدداً ويوقع 3 ضحايا (تحديث)

Category: أمـن

Date: 2021-09-11T18:31:33+0000
كركوك.. داعش يهاجم الشرطة الاتحادية مجدداً ويوقع 3 ضحايا (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، بسقوط ضحايا في صفوف قوات الشرطة الاتحادية، مساء يوم السبت، بهجوم شنه تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر تنظيم داعش شنت هجوما على قوات الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة قرب في منطقة وادي شبيبجة التابعة إداريا لقضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وأضاف أن ٣ من أفراد الشرطة الاتحادية سقطوا ضحايا إضافة إلى إصابة رابع بجروح جراء الهجوم، مشيرا إلى أن قوة من الشرطة الاتحادية بدأت بملاحقة المهاجمين الذين فروا إلى جهة مجهولة.

وقبل أسبوع، شن مسلحو داعش هجوما عنيفا على قوات الشرطة الاتحادية في كركوك، ما أوقع 12 ضحية في صفوفها.

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