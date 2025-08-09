كركوك.. جريمتان منفصلتان وشخص يقتل شقيقه بسبب خلاف عائلي

شفق نيوز– كركوك

أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم السبت، بمقتل مدنيين اثنين في حادثين منفصلين شهدتهما مناطق مختلفة من المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث الأول وقع في قرية بلكانة التابعة لناحية ليلان جنوب شرقي كركوك، حيث عُثر على جثة رجل داخل سيارته، أما الحادث الثاني فوقع في منطقة بطانة بقضاء الدبس".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجريمتين تحملان طابعاً جنائياً"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية سجلت وجود اثار اعتداء في مكان تنفيذ الحادثين، ما يشير إلى وجود نزاعات أو خلافات".

وأشار المصدر، إلى أن "الشرطة باشرت التحقيقات بشكل مكثف، وتعمل على كشف ملابسات الحادثين وتحديد الجهات المتورطة فيها".

وفي حادث منفصل آخر، قتل رجل في الحي العسكري التابع لناحية الرياض جنوب كركوك، إثر إطلاق نار من شقيقه بسبب خلاف على أرض ومحصول زراعي.

وقال مصدر أمني، للوكالة إن "القتيل يُدعى طه أحمد سليم، ويبلغ من العمر 40 عاماً، وقد فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى متأثراً بجراحه".

وأضاف المصدر، أن "الجاني يعمل في جهة أمنية عراقية، ولاذ بالفرار بعد ارتكاب الجريمة، فيما باشرت الشرطة عمليات البحث والتحقيق لتوقيفه وضبطه".