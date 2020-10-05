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كركوك.. جرحى بينهم ضابط في هجوم لداعش على "الاتحادية"

Category: أمـن

Date: 2020-10-05T18:29:25+0000
كركوك.. جرحى بينهم ضابط في هجوم لداعش على "الاتحادية"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمن بسقوط جرحى في صفوف قوات الشرطة الاتحادية بينهم ضابط يوم الاثنين في هجوم شنه مسلحو داعش بمحافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحي داعش شنوا هجوما على مقر قوات الشرطة الاتحادية في قرية نكار التابعة لقضاء الحويجة. 

وأضاف أن الهجوم خلف أربعة جرحى في صفوف الشرطة الاتحادية بينهم ضابط، مشيراً إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار.

وتتكرر الهجمات التي يشنها مسلحو داعش في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين منذ مطلع العام الجاري، رغم عمليات تمشيط مستمرة تشنها قوات الأمن العراقية في تلك المناطق.



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