كركوك.. إجراءات مشددة لتأمين سجن من هجوم محتمل لـ"مجاميع مسلحة"

شفق نيوز/ باشرت القوات الامنية بنصب نقاط تفتيش وسيطرات متفرقة في عدد من مناطق مدينة كركوك، بعد ورود معلومات استخباراتية بنية مجاميع مسلحة استهداف سجن التسفيرات داخل مطار كركوك الدولي.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة كركوك المقدم، عامر نوري، لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخباراتية وردت حول نوايا لهجوم محتمل على سجن التسفيرات، لكننا نطمئن المواطنين بأن استهداف سجن التسفيرات ليس بالأمر الهين".

وأضاف ان "القوات الامنية مستمرة في مهامها لحفظ سلامة مواطني كركوك، وفي هذا الإطار، تم نصب عدة نقاط تفتيش مشتركة للشرطة والقوات العراقية الأخرى كإجراء أمني اتخذته قيادة شرطة كركوك".

وكانت السلطات العراقية، اتخذت إجراءات أمنية مشددة على الحدود مع سوريا، خشية تسلل عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من أحد سجون في الحسكة، الذي شهد احداثاً دامية.

وكان التنظيم قد سيطر على نحو ثلث مساحة العراق في صيف 2014، قبل أن تعلن بغداد استعادة كامل أراضي الدولة في 2017، لكن خلايا نائمة للتنظيم ما زالت تنتشر في مناطق واسعة هي المسؤولة عن الهجمات التي تشهدها البلاد.