سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كركوك.. إجراءات مشددة لتأمين سجن من هجوم محتمل لـ"مجاميع مسلحة"

Category: أمـن

Date: 2022-02-08T05:48:35+0000
كركوك.. إجراءات مشددة لتأمين سجن من هجوم محتمل لـ"مجاميع مسلحة"

شفق نيوز/ باشرت القوات الامنية بنصب نقاط تفتيش وسيطرات متفرقة في عدد من مناطق مدينة كركوك، بعد ورود معلومات استخباراتية بنية مجاميع مسلحة استهداف سجن التسفيرات داخل مطار كركوك الدولي.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة كركوك المقدم، عامر نوري، لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخباراتية وردت حول نوايا لهجوم محتمل على سجن التسفيرات، لكننا نطمئن المواطنين بأن استهداف سجن التسفيرات ليس بالأمر الهين".

وأضاف ان "القوات الامنية مستمرة في مهامها لحفظ سلامة مواطني كركوك، وفي هذا الإطار، تم نصب عدة نقاط تفتيش مشتركة للشرطة والقوات العراقية الأخرى كإجراء أمني اتخذته قيادة شرطة كركوك".

وكانت السلطات العراقية، اتخذت إجراءات أمنية مشددة على الحدود مع سوريا، خشية تسلل عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من أحد سجون في الحسكة، الذي شهد احداثاً دامية.

وكان التنظيم قد سيطر على نحو ثلث مساحة العراق في صيف 2014، قبل أن تعلن بغداد استعادة كامل أراضي الدولة في 2017، لكن خلايا نائمة للتنظيم ما زالت تنتشر في مناطق واسعة هي المسؤولة عن الهجمات التي تشهدها البلاد.

related

داعش يشن هجوم جديداً على قوات الأمن ويوقع اصابتين في كركوك

Date: 2020-11-13 20:19:05
داعش يشن هجوم جديداً على قوات الأمن ويوقع اصابتين في كركوك

بعد إعلان مقتل القرشي.. استنفار أمني في محافظة كركوك

Date: 2022-02-03 14:59:00
بعد إعلان مقتل القرشي.. استنفار أمني في محافظة كركوك

الجيش العراقي والبيشمركة يرفعان وتيرة التنسيق بعد هجمات دامية لتنظيم داعش

Date: 2021-12-06 10:55:12
الجيش العراقي والبيشمركة يرفعان وتيرة التنسيق بعد هجمات دامية لتنظيم داعش

جرحى من القوات الأمنية بهجوم لداعش على نقطة تفتيش في كركوك

Date: 2021-06-23 07:54:31
جرحى من القوات الأمنية بهجوم لداعش على نقطة تفتيش في كركوك

هجوم لداعش يوقع ضحيتين من الشرطة الاتحادية في كركوك

Date: 2021-08-02 20:19:08
هجوم لداعش يوقع ضحيتين من الشرطة الاتحادية في كركوك

سقوط جندي عراقي ضحية برصاص قناص قرب كركوك

Date: 2020-12-09 18:07:42
سقوط جندي عراقي ضحية برصاص قناص قرب كركوك

ضحية وجريح من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش في كركوك

Date: 2021-07-14 20:47:12
ضحية وجريح من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش في كركوك

3 ضحايا من الحشد والشرطة الاتحادية بهجوم داعش في كركوك

Date: 2021-03-18 20:22:10
3 ضحايا من الحشد والشرطة الاتحادية بهجوم داعش في كركوك