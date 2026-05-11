كركوك.. توقيف مسؤول أمني رفيع بشبهة إدخال لحوم مجمدة "مخالفة"

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في كركوك، يوم الاثنين، بتوقيف مدير شؤون المحافظة للتحقيق معه بشأن اتهامات تتعلق بالتعاون مع أصحاب برادات لإدخال لحوم مجمدة للمدينة بصورة مخالفة للضوابط والتعليمات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجهات المختصة أوقفت مدير اشؤون كركوك بوزارة الداخلية بعد ورود معلومات تتعلق بوجود شبهات حول تسهيل دخول شحنات من اللحوم المجمدة إلى المحافظة بالتعاون مع أصحاب البرادات"، مبيناً أن "قرار التوقيف جاء ضمن إجراءات تحقيقية أولية تهدف إلى التحقق من طبيعة المخالفات والإجراءات المتبعة في إدخال تلك المواد، فضلاً عن معرفة الجهات والأشخاص المتورطين بالقضية".

وأوضح أن "التحقيقات لا تزال مستمرة بإشراف الجهات المختصة، وسط تدقيق في الموافقات والإجراءات الإدارية الخاصة بدخول الشحنات إلى المحافظة"، مشيراً إلى أن "“السلطات المعنية شددت خلال الفترة الماضية الرقابة على المواد الغذائية واللحوم الداخلة إلى كركوك، للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والتعليمات الرسمية".

ولفت المصدر إلى أن "الجهات الأمنية والإدارية باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في القضية وفقاً للقانون".