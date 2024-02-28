كركوك تنفي "هروب" موقوف وذي قار تقبض على سارق سيارات

شفق نيوز/ نفت قيادة شرطة كركوك، يوم الأربعاء، "هروب" موقوف اثناء نقله من مركز شرطة إلى آخر.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعض وسائل الإعلام تناولت خبراً مفاده هروب احد المتهمين الموقوفين اثناء نقله من مركز شرطة رحيم اوة الى مركز شرطة العروبة"، مشيرة الى أن "الخبر عار عن الصحة وان المتهم موجود حالياً داخل المركز وانه رجل مسن وغير قادر حتى على الهرب ومصاب بأمراض مزمنه عديدة".

ودعت قيادة شرطة كركوك جميع وسائل الإعلام لاستسقاء الاخبار من مصادرها الرسمية، متوعدة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من أشاع الخبر".

في السياق، اعتقلت مكافحة إجرام ذي قار متهماً بتسليب سيارات اثر خلاف على مبالغ بذمة احد ابناء عشيرة اصحاب السيارات.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شعبة مكافحة اجرام قضاء الشطرة أحدى توابع قسم مكافحة إجرام ذي قار تلقت بلاغاً حول تعرض سيارات نوع بيك آب عدد 2 لجريمة تسليب من قبل اشخاص مجهولين على الطريق الرابط بين قضاءي الشطرة والدواية".

وأضاف البيان، "من خلال التحقيق والتحريات، تم التعرف احد المتهمين وموقع السيارات، وتنفيذا لتوجيهات قائد شرطة المحافظة اللواء مكي شناع الخيكَاني بموافقات قانونية تم تنفيذ امر القبض على المتهم(ح.ف.ح) والذي اعترف بجريمة التسليب بالاشتراك مع متهمين اخرين".

ولفت الى ان "المتهم ذكر باعترافاته ان الجريمة نفذت على اثر خلاف مع احد ابناء عمومة اصحاب السيارات". وختم البيان "دونت اقواله بالاعتراف قضائيأ وقرر قاضي التحقيق توقيفه استنادا الى المادة 446 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق اصوليا".